Streit um Munition für Kiew – Deutsche Politiker drohen mit Ende der Rüstungskäufe in der Schweiz Deutschland drängt die Schweiz zum Nachschub für die Ukraine. Für den Fall einer erneuten Weigerung verlangen Politiker Konsequenzen. Dominique Eigenmann aus Berlin Markus Häfliger

Diese Geschosse gefährden die deutsch-schweizerische Rüstungszusammenarbeit: 35-Millimeter-Patronen für den deutschen Flugabwehrpanzer Gepard. Foto: PD



Im Streit um Munitionslieferungen für die Ukraine spitzt sich das Ringen mit Deutschland zu. Deutsche Bundestagsabgeordnete drohen offen damit, künftig keine Rüstungsgüter mehr in der Schweiz zu kaufen, falls der Bundesrat die blockierten Munitionslieferungen für die Ukraine nicht freigebe.

Wie diese Zeitung am Mittwoch publik machte, hat Christine Lambrecht, Deutschlands sozialdemokratische Verteidigungsministerin, den Bundesrat vor wenigen Tagen per Brief aufgefordert, seinen Kurs bei der Wiederausfuhr von Munition in die Ukraine zu ändern (lesen Sie hier unsere Recherche). Konkret möchte Berlin Kiew gut 12’000 35-Millimeter-Geschosse für den deutschen Flugabwehrpanzer Gepard liefern. Weil diese Geschosse vor Jahrzehnten in der Schweiz gefertigt wurden, braucht Berlin für den Re-Export eine Genehmigung aus Bern.

Der Bundesrat verweigerte diese ein erstes Mal im Juni. Die Argumentation: Das Neutralitätsrecht, festgeschrieben im Haager Abkommen von 1907, erlaube es einem neutralen Staat nicht, den Re-Export von Waffen an eine Kriegspartei zu genehmigen. Und auch das Kriegsmaterialgesetz verunmögliche eine solche Genehmigung.

Die Ukraine und Deutschland begründen den erneute Hilferuf an die Schweiz nun aber damit, dass der Gepard vor allem dazu diene, Getreideexporte aus der Hafenstadt Odessa zu sichern. Es handle sich bei der Munitionslieferung also gewissermassen um eine humanitäre Aktion, denn ohne die ukrainischen Getreidelieferungen drohten in Afrika und Asien Hungersnöte.

Eine Antwort der Schweiz auf dieses neue Argument steht noch aus.

«Völlig unverständlich»

Der Christdemokrat Roderich Kiesewetter, einflussreiches Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, hält das Schweizer Verhalten für völlig verfehlt. Es sei bitter, dass man bei der Gepard-Munition offensichtlich von einem einzigen Land abhänge. «Und es ist völlig unverständlich, dass die Schweiz ihre Haltung nicht überdenkt.» Angesichts eines Krieges, der nicht nur alle europäischen Länder betreffe, sondern auch globales Leid verursache, sei der Verweis auf Neutralität nicht haltbar.

«Unterlassene Hilfeleistung»: Das wirft der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter der Schweiz vor. imago images/photothek

«Wer sich in dieser Situation wegduckt, muss sich den Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung gefallen lassen», sagt Kiesewetter und warnt: «Zumindest kann er aber im Bereich der Rüstung kein verlässlicher Partner sein. Deshalb schadet dieses Verhalten langfristig der Schweiz auch selbst.»

Auch Henning Otte, CDU-Politiker und stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, meint: «In der Frage der Unterstützung der Ukraine mit Munition darf sich die Schweiz nicht enthalten.» Seine Ausschuss- und CDU-Kollegin Serap Güler doppelt nach: «Bei allem Respekt vor der Schweizer Neutralität: Zuzuschauen, wie ein Volk vernichtet wird, damit kann und darf sich auch die Schweiz nicht abfinden. Es geht ja nicht darum, dass die Schweiz der Ukraine Munition liefert, sondern es Deutschland erlaubt.»

«Wir können aus meiner Sicht künftig keine Rüstungsgüter mehr aus der Schweiz beziehen.» Marcus Faber, Verteidigungspolitiker der FDP

Marcus Faber, für die FDP im Verteidigungsausschuss, kritisiert die Schweiz hart. Sollte die Schweiz der Ukraine die Munition weiterhin verweigern, selbst wenn es darum gehe, mit dieser lebenswichtige Getreideexporte zu schützen, «sagt das sehr viel über die Schweiz aus». Lenke die Schweiz nicht ein, sollte Deutschland Rückschlüsse für die Zukunft ziehen: «Wenn Wiederausfuhren in einem Fall wie diesem unmöglich sind, können wir aus meiner Sicht künftig keine Rüstungsgüter mehr aus der Schweiz beziehen.» Auf diese Wirtschaftsbeziehung müsse das Land dann halt verzichten.

Harte Kritik an der Schweiz: Der deutsche FDP-Bundestagsabgeordnete Marcus Faber. IMAGO/Christian Spicker

Deutschland ist der grösste Kunde

Für Rüstungsproduzenten in der Schweiz wie Ruag, Rheinmetall oder Mowag ist das alarmierend. Denn Deutschland ist ihr wichtigster Kunde. In den letzten zehn Jahren kaufte die Bundesrepublik für 1,376 Milliarden Franken militärische Güter in der Schweiz, das entspricht über 23 Prozent der Gesamtexporte in dieser Zeitspanne. Bloss 2019 und 2020 wurde Deutschland von Dänemark vorübergehend vom ersten Platz der Hauptabnehmer-Länder verdrängt.

Andere Schlüsse aus dem deutsch-schweizerischen Streit zieht der CSU-Politiker Florian Hahn, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion: Drohungen, in der Schweiz künftig keine Waffen mehr zu kaufen, seien «unangemessen» und «zu kurz gedacht». Deutschland beschaffe Rüstung normalerweise für seine eigene Verteidigung, nicht um diese in ein Kriegsgebiet weiterzureichen. «Das ist auch für uns eine aussergewöhnliche Situation», so Hahn.

Vor allem aber lenke die Forderung von der zu grossen Zurückhaltung der deutschen Regierung ab, was die eigene militärische Hilfe an die Ukraine angehe. Wenn der Gepard mangels Munition nicht mehr schiessen könne, müsse man halt Schützenpanzer Marder und Kampfpanzer Leopard liefern – eine Forderung, die CDU und CSU schon seit Monaten erheben.

Auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Politikerin und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, warnt davor, den Streit mit der Schweiz zu eskalieren: «Wir sollten uns in der jetzigen Lage nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Wir können nur mit der Schweiz reden und sie um Hilfe bitten. Drohungen helfen keinem, sondern erfreuen nur Wladimir Putin.»

Brasilien und Norwegen enttäuschen

Agnieszka Brugger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, betont, der Gepard werde vor allem zum Schutz der zivilen Infrastruktur und der Häfen in der Ukraine eingesetzt. «Gerade vor diesem Hintergrund wäre es unfassbar wichtig, den Munitionsnachschub umfassend und zügig zu gewährleisten», so Brugger. «Allein die Schweiz verfügt über die Möglichkeit, hier schnell zu helfen.»

Nur die Schweiz könne helfen, sagt Agnieszka Brugger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. KEYSTONE

Auf den ersten Blick überrascht Bruggers Aussage. Zwar ist seit Monaten klar, dass die deutsche Bundeswehr nur noch wenig Munition für ihre alten Gepard hatte. Als sie die 30 Geschütze im Sommer an die Ukraine überstellte, konnte sie lediglich 56’000 Schuss mitliefern. Im Mai meldeten deutsche Medien jedoch, Brasilien könne mit 300’000 Schuss aushelfen. Und im Juli berichtete der «Spiegel», das deutsche Verteidigungsministerium habe in Norwegen eine Fabrik gefunden, welche die 35-mm-Geschosse nachproduzieren könne.

Doch inzwischen hat sich laut inoffiziellen deutschen Quellen sowohl die Hoffnung auf Norwegen als auch auf Brasilien zerschlagen. Die norwegischen Patronen hätten sich bei Testversuchen als fehleranfällig erwiesen. Und in Brasilien habe die rechtsgerichtete Regierung von Jair Bolsonaro eine Munitionslieferung gegen Putins Russland verweigert.

Diese Informationen dürften die Erklärung dafür sein, warum sich Deutschland und die Ukraine jetzt derart verzweifelt um die 12’400 Patronen aus Schweizer Produktion bemühen, die noch in deutschen Munitionsdepots lagern.

Dominique Eigenmann ist seit 2015 Deutschlandkorrespondent in Berlin. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Zürich und Paris begann er 1994, für den «Tages-Anzeiger» zu schreiben. Mehr Infos @eigenmannberlin Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

