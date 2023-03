Friedhofszwang in Deutschland – Deutsche lassen sich vermehrt «via Schweiz» bestatten Schweizer Bestatter erhalten zunehmend Aufträge aus Deutschland. Wieso immer mehr Urnen mit der Asche von Verstorbenen aus dem Nachbarland den Umweg über die Schweiz nehmen. sep

Schweizer Bestattungsunternehmer erhalten Aufträge aus Deutschland, die Asche von Verstorbenen überquert dabei mindestens einmal die Grenze. (Symbolbild) Foto: Johanna Bossart

Berto Biaggi erreichen immer mehr Anfragen aus Deutschland. Sein Bestattungsdienst befindet sich im aargauischen Gipf-Oberfrick, lediglich zehn Fahrminuten von der deutschen Grenze entfernt. Der Auftrag der Hinterbliebenen: die Asche von Verstorbenen bei seinen deutschen Kolleginnen und Kollegen anzufordern.

Hinterbliebene von Verstorbenen aus Deutschland haben in den letzten Jahren häufiger die Dienste von Schweizer Bestattungsunternehmen in Anspruch genommen. «Das hat in den letzten zehn Jahren zugenommen», sagt Biaggi zu srf.ch. Er übernehme solche Aufträge, die bis aus Norddeutschland zu ihm gelangten, heute sechsmal häufiger als früher.

Doch was hat ein Schweizer Bestattungsunternehmen mit Todesfällen aus Deutschland zu tun? Der Grund dafür liegt in der Friedhofspflicht, die in Deutschland gesetzlich festgelegt ist. Verstorbene dürfen nur an dafür vorgesehenen Orten, in der Regel sind dies Friedhöfe, bestattet werden. Ein Verstreuen der Asche ist damit verboten. Nach der Kremation wird die Urne nicht an die Angehörigen übergeben, sondern direkt an den Friedhof.

Andere Gesetze in der Schweiz

In der Schweiz ist die Rechtslage eine völlig andere. Eine Friedhofspflicht besteht hier nicht, und nach der Kremation darf die Urne an die Angehörigen gegeben werden. Was mit der Asche danach geschieht, dürfen die Hinterbliebenen im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung weitgehend selber entscheiden. «Rechtlich ist die Bestattung in der Schweiz mit der Kremation abgeschlossen. Was nachher mit der Asche passiert, ist dem Staat egal», erklärt Biaggi. Diese Regelung erlaubt es ihm, die Asche den deutschen Angehörigen zu übergeben.

Der Bestatter erhält die Asche der Verstorbenen per Post. Zurück übergibt er sie «mit einem Blümchen – und das wars», so Biaggi. Die Dienstleistung kostet 200 Franken und ermöglicht es den Angehörigen, die Verstorbenen in der Schweiz ausserhalb eines Friedhofs zu bestatten. Ob sich die letzte Ruhestätte dann auch wirklich in der Schweiz befindet, bleibt jedoch unklar. «Was die Angehörigen mit der Urne machen, entzieht sich weitestgehend meiner Kenntnis.»

Wie oft der Dienst insgesamt in Anspruch genommen wird und wie oft die Angehörigen die Urnen zurück nach Deutschland nehmen, dazu fehlen lauft dem Bericht die Zahlen. Weder der Verband der Schweizer Bestattungsdienste noch die Post noch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit führen dazu eine Statistik. Auch auf deutscher Seite gibt es keine Erhebungen. Jedoch muss gemäss der deutschen Generalzolldirektion die Asche bei der Wiedereinfuhr nach Deutschland «zollrechtlich abgefertigt», also angemeldet, werden – ohne zusätzliche Kosten. Der deutsche Zoll lässt jedoch durchblicken, dass beim Wiedereintritt niemand aufgehalten werde – trotz Friedhofszwang. Denn die Durchsetzung des Gesetzes sei Sache der Bundesländer.

Fehler gefunden?Jetzt melden.