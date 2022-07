Traditionshaus in Sigriswil – Deutsche Familie übernimmt den Adler Kathrin und Philipp Baake mit ihren drei Söhnen werden neue Besitzer des Traditionshauses mitten im Dorf. Sie übernehmen es von Esther und Paul Frehner auf diesen Herbst hin.

Die heutigen und die künftigen Besitzer des Hotels Adler in Sigriswil: Paul und Esther Frehner haben das Traditionshaus (im Hintergrund) an Kathrin und Philipp Baake mit deren Kindern – im Bild Justus – verkauft. Auf dem Bild fehlen die beiden Söhne Max und Felix Baake. Foto: Patric Spahni

Esther und Paul Frehner als Besitzer- und Wirtspaar des 3-Stern-Hotels Adler mitten in Sigriswil haben ihren Familienbetrieb seit einiger Zeit zum Verkauf ausgeschrieben. Nun konnte eine Lösung für den Traditionsbetrieb, der seit 1985 in zweiter Generation erfolgreich von Frehners geführt wird, gefunden werden: Die Familie Kathrin und Philipp Baake mit ihren Söhnen Max, Felix und Justus wird neue Besitzerin, um das Gasthaus weiterführen und -entwickeln zu können. So vermeldet das die Hotel Adler AG, Sigriswil.

«Wir sind von Haus aus keine Gastronomen. Aber wir erfüllen uns mit dem Kauf des Hotels Adler in Sigriswil unseren Lebenstraum und freuen uns enorm auf dieses neue Zuhause», erklärt Kathrin Baake. Gaststube, Säle und Seminarräume und 14 Hotelzimmer bleiben der Sigriswiler Bevölkerung ebenso wie den treuen Stammgästen aus dem In- und Ausland als beliebter Treffpunkt erhalten.

Team wird übernommen

«Auch das bestehende Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten wir gern übernehmen und freuen uns, mit ihnen gemeinsam das nächste Kapitel der Adler-Geschichte zu schreiben», sagt die künftige Besitzerin. Die neue Besitzerfamilie wird ihren Wohnsitz von Norddeutschland diesen Herbst nach Sigriswil verlegen.

Der Übergang von Frehners zu Baakes ist über den Zeitraum von mehreren Wochen geplant. Familie Baake wird sich den Gästen an einem Willkommenstag im Herbst 2022 persönlich vorstellen.

