Angebot für Fremdsprachige in Bern – Deutsch lernen in der Kita Die Stadt Bern fördert weiterhin Deutsch bei fremdsprachigen Kindern: Das entsprechende Angebot für fremdsprachige Familien wird verlängert.

Fremdsprachige Kinder können in der Stadt Bern vor dem Eintritt in den Kindergarten mit einem Besuch einer Kita oder einer Spielgruppe sich der deutschen Sprache annähern. Foto: Christian Beutler (Keystone/Symbolbild)

Die Stadt Bern will weiterhin fremdsprachige Kinder fördern, vor dem Eintritt in den Kindergarten Deutsch zu lernen. Mit einem Brief an die Haushalte mit jungen Kindern machte die Stadt auf ihr Angebot aufmerksam, teilte die Bildungsdirektion am Dienstag mit.

Konkret geht es darum, dass die fremdsprachigen Kinder mindestens ein Jahr vor dem Kindergarteneintritt eine Kita oder eine Spielgruppe besuchen. Das Angebot «Deutsch lernen vor dem Kindergarten» ist freiwillig und Familien können je nach Einkommen eine finanzielle Unterstützung erhalten.

Es handelt sich um die vierte Runde dieser Sprachförderung. Aktuell geht es um die Kinder, welche im August 2024 in den Kindergarten kommen.

Die betroffenen Eltern erhielten diese Tage einen Brief mit der Möglichkeit einen Online-Fragebogen auszufüllen, um so die Deutschkenntnisse ihres Kindes einzuschätzen. Dank den Antworten erhalten sie eine Rückmeldung zu einem allfällig festgestellten Förderbedarf, so die Stadt Bern.

Je nach Resultat können die Eltern ihr Kind für zwei Tage pro Woche in einer Kita oder drei Halbtage die Woche in einer Spielgruppe anmelden. Mit diesem Angebot verfolge die Stadt nach eigenen Angaben das Ziel, die Chancengerechtigkeit in der Bildung zu erhöhen.

SDA

