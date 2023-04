Dorfversammlung Schönried – Deutliches Votum für Tempo 30 Der Vorstand der Dorforganisation Schönried spricht sich klar für Tempo 30 auf der Kantonsstrasse aus. Er ortet mehr Sicherheit und eine Attraktivitätssteigerung für den Ort. Stefan Kammermann

Der Verkehr rollt mit Tempo 50 durch Schönried. Die Diskussion für oder gegen Tempo 30 durchs Dorf beschäftigt die Gemüter. Foto: Kerem S. Maurer

«Ich bin überzeugt, Schönried wird attraktiver», sagte Rolf Schwenter am Donnerstagabend. Der Präsident der Dorforganisation Schönried hatte den Termin für die Dorfversammlung gut gewählt. Über 120 Personen strömten am Gründonnerstag ins Hotel Ermitage, um aus erster Hand zu erfahren, was die Bevölkerung im Dorf beschäftigt.