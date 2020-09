Abstimmung in der Stadt Thun – Deutliches Nein zu Quartierschulinitiative Die Stimmberechtigten haben die Vorlage mit fast 65 Prozent abgelehnt und folgen damit der Empfehlung von Gemeinderat und Stadtrat.

Das leerstehende Schulhaus Schoren. Foto: Patric Spahni

Mit 10’479 Nein (64,9 Prozent) zu 5660 Ja (35,1 Prozent) haben die Stimmberechtigten der Stadt Thun die Quartierschulinitiative abgelehnt. Dies teilt die Stadt Thun in einem Communiqué mit. Die Stimmbeteiligung lag bei 53,2 Prozent. «Die Thunerinnen und Thuner folgen damit der Empfehlung des Gemeinderates und des Stadtrates und lehnen eine Revision des Bildungsreglements ab», steht im Schreiben.

Damit bleibt es weiterhin in der Bildungsverordnung geregelt, welche Schulstufen in welchen Thuner Schulanlagen zu führen sind. «Das Resultat zeugt vom Vertrauen der Thuner Stimmbevölkerung in unser gut funktionierendes Gesamtsystem Volksschule Thun. Die nötige Flexibilität in der Klassenorganisation bleibt bestehen», wird der zuständige Gemeinderat Roman Gimmel zitiert. «Wenn nötig, können wir weiterhin angemessene Lösungen gemäss den kantonalen Vorgaben im Sinne der ganzen Thuner Volksschule und der Gesamtbevölkerung rechtzeitig umsetzen.»

pd/cb