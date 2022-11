Abstimmung in Oberhofen – Deutliches Ja für das Wasserreservoir Die Oberhofner Stimmbevölkerung sagt Ja zum Verpflichtungskredit von 3,05 Millionen Franken. UPDATE FOLGT

Blick in eine Brunnstube: Die Gemeinde Oberhofen investiert in ihre Trinkwasserversorgung. Foto: Patric Mani

An der Gemeindeabstimmung in Oberhofen sagt das Volk an der Urne mit 653 zu 36 Stimmen sehr deutlich ja zu einem Verpflichtungskredit von 3,05 Millionen Franken für ein neues Wasserreservoir in der Burghalde.

Die Sanierung des Reservoirs macht keinen Sinn mehr, darum hat die Gemeinde einen Neubau – rund zehn Meter höher – geplant. Zusätzlich wird ein Trinkwasserkraftwerk gebaut, mit welchem künftig rund 35 Haushalte mit Strom versorgt werden können.

Nach dem Ja des Volkes wird die Baueingabe noch heuer erfolgen. Nächsten Sommer sollen die Arbeiten starten, die dann bis Ende 2024 dauern.

sku/rop

