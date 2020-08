Graffiti und Corona – Deutlich mehr Sprayereien an Zügen und in Berner Quartieren Im ersten Halbjahr 2020 wurden bereits gleich viele BLS-Züge versprayt wie im gesamten Jahr zuvor. Auch in Berner Quartieren hat das Graffiti-Problem zugenommen.

Die BLS muss viel Geld investieren, um versprayte Züge zu reinigen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

An insgesamt 200 Zügen der BLS-Flotte haben Sprayer seit Jahresbeginn Graffiti und Tags angebracht. Das sind viel mehr als noch im Jahr 2019 – dann nämlich wurde dieselbe Zahl erst zum Jahresende hin erreicht. Die BLS reinigt versprayte Züge jeweils so rasch wie möglich. Bisheriger Kostenpunkt dieses Jahr: rund 1,3 Millionen Franken.

«Dieser Betrag geht jeweils zulasten von den Steuerzahlern und somit von uns allen», sagt BLS-Sprecherin Tamara Traxler gegenüber Radio Energy Bern. Züge zu versprayen sei aber nicht nur deswegen keine gute Idee: «Sich auf den Gleisen aufzuhalten ist nicht nur gesetzeswidrig, sondern auch lebensgefährlich.» Und sie fügt an: «Unsere Bahnhöfe und Züge sind videoüberwacht. Jede Sprayerei wird zur Anzeige gebracht.»

Graffiti vor allem in Quartieren – Berner Innenstadt blieb verschont

Auch der Berner Verein Casablanca, der Verunstaltungen und Sprayereien in der Stadt Bern bekämpft, meldet im ersten Halbjahr 2020 deutlich mehr Graffiti als noch vor einem Jahr. In den ersten sechs Monaten mussten Mitarbeiter in Berner Quartieren bereits über 200 Tags oder Sprayereien mehr von Wänden entfernen als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr.

Der Grund dafür ist für Casablanca-Geschäftsführer Lukas Manuel Herren klar: «Die Leute hatten während der Corona-Pandemie plötzlich Zeit. Schulen waren geschlossen, Betriebe stellten auf Homeoffice um. Das hat wohl einige dazu animiert, aus der Langeweile heraus irgendwo Sprayereien anzubringen», erklärt er dem Lokalradiosender.

Ein interessanter Fakt ist, dass insbesondere Häuser in Berner Quartieren verschmiert wurden. Die Innenstadt blieb derweil weitgehend davon verschont. Laut Herren lag dies daran, dass die Polizei während des Lockdowns oft in der Berner Innenstadt unterwegs gewesen war. «Da wäre es auffällig gewesen, wenn die Vandalen mit Spraydosen rumgelaufen wären.»

chh/pd