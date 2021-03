Kriminalstatistik 2020 – Deutlich mehr häusliche Gewalt im Berner Coronajahr Über 1500 Fälle von häuslicher Gewalt hat die Kantonspolizei Bern letztes Jahr registriert. Das entspricht einer Zunahme von rund 20 Prozent. UPDATE FOLGT

In drei von vier Fällen häuslicher Gewalt entfallen gemäss Statistik auf Paarbeziehungen. Illustration: Karin Widmer

Die polizeilich registrierten Fälle von häuslicher Gewalt haben 2020 im Kanton Bern deutlich zugenommen. 1557 Straftaten wurden verzeichnet, ein Fünftel mehr als im Vorjahr.

Das geht aus der Kriminalstatistik hervor, welche die Kantonspolizei Bern am Montag veröffentlichte. Drei Viertel der Straftaten entfallen demnach auf Paarbeziehungen. In 15 Prozent waren Kinder betroffen, und in den übrigen 10 Prozent kam es zu Gewalt unter anderen Verwandten.

Bereits im Februar war bekanntgeworden, dass die Kantonspolizei Bern 2020 deutlich häufiger wegen häuslicher Gewalt ausgerückt ist. Den Anstieg führen die Behörden zum einen auf die für viele Menschen belastende Corona-Pandemie zurück. Zum anderen dürfte die Sensibilisierung der Bevölkerung dazu geführt haben, dass vermehrt die Polizei gerufen wird.

mb/SDA