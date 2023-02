Gewerkschaft kündigt Widerstand an – Detailhändler wollen den Abendverkauf in Bern verschieben Der Abendverkauf am Donnerstag ist kein Renner mehr, die Detailhändler wollen ihn zwei Tage später. Nun wehren sich die Gewerkschaften. Rahel Guggisberg

Samstags herrscht kurz vor Ladenschluss in der Spitalgasse noch reges Treiben. Fotos: Dres Hubacher

In der Stadt Bern ist der Abendverkauf am Donnerstag eine Tradition. Allerdings eine, die vom Aus bedroht ist. Ein Augenschein am ersten Donnerstag im Februar zeigt: Die bis um 21 Uhr verlängerte Verkaufszeit wird nur wenig genutzt. Bloss einzelne Kauflustige schlendern nach 19 Uhr durch die Gassen.