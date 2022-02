Berner Oberländer Tourismus – Destinationsverdichtung hinter den Kulissen Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg und Lenk-Simmental Tourismus treiben die digitale Transformation ihrer Tourismusdestinationen gemeinsam voran.

Tourismusverantwortliche im Berner Oberland (im Bild eine Piste im Gebiet Adelboden-Lenk) wollen sich digital näherkommen. Foto: PD / Flurin Bergamin

Die drei Destinationen möchten mit dem Projekt «Berner Oberland West – gemeinsam digital» die Kräfte bei der Umsetzung der Digitalisierung bündeln, wie sie in einer Medienmitteilung schreiben. Das Vorhaben soll die Tourismusorganisationen und ihre Leistungspartner fit für die digitale Zukunft machen und dadurch einen Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der touristischen Regionen leisten.

So sollen zum Beispiel digitale Systeme organisationsübergreifend beschafft und betrieben werden. Digitales Know-how möchten die Destinationen organisationsübergreifend aufbauen und teilen, um Dienstleistungen professioneller und gleichzeitig kostengünstiger zu erbringen.

Das Umsetzungskonzept des Vorhabens ist unter Einbezug der wichtigsten regionalen Leistungspartner erarbeitet und Mitte Dezember 2021 von den drei Tourismusorganisationen verabschiedet worden, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst.

Die drei Partner verfügen zurzeit schon über die gleiche Technologieplattform. Dies erleichtert es, eine «Shared-Services-Organisation» zu schaffen und Verbundvorteile unter anderem in Beschaffung, Wartung, Einführung und Betrieb von Systemen, in der Mandatierung eines unabhängigen Datenschutzbeauftragten und in der Sicherstellung der E-Fitness der eigenen Mitarbeiter und der Leistungspartner systematisch zu nutzen.



pd

