Gstaad Saanenland Tourismus – Destination reicht nun bis Zweisimmen Die Tourismusorganisation fürs Saanenland erweitert ihre Zuständigkeit bis nach Zweisimmen und wählte Jürg Stettler als neuen Fachmann in ihren Vorstand. Andreas Tschopp

Im Sportbereich hingegen warte man nach wie vor auf den Kanton bei der Bikeroutenplanung, heisst es vonseiten Gstaad Saanenland Tourismus. Foto: PD

«Wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns», sagte Tourismusdirektor Flurin Riedi als CEO von Gstaad Saanenland Tourismus (GST) an der Hauptversammlung in Schönried. Er belegte dies mit der Statistik der Logiernächte, die mit 1’267’526 Übernachtungen ein Plus von 32’067 oder 2,6 Prozent ausweist. Das Ergebnis 2022 übertrifft damit deutlich die Werte aus der Zeit vor Corona.