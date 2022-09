Tagestipp: The Nits – Destillierte Improvisation Das Trio aus Amsterdam ist seit 45 Jahren mit seinem melancholischen Avantgarde-Pop unterwegs. Sarah Sartorius

An den Ruhestand denken The Nits noch lange nicht. Foto: Tabea Hüberli

Eigentlich sind holländische Berge ein Widerspruch in sich. Vielleicht gerade deswegen war der Song «In the Dutch Mountains» von 1987 der bisher grösste Hit des niederländischen Trios The Nits. Aber auf Hits waren die drei Musiker aus Amsterdam, die sich irgendwo zwischen Pop, Prog-Rock, New Wave und Avantgarde bewegen, so oder so nie aus. Ihr aktuelles Album «Knot» haben sie aus einer über drei Tage aufgenommenen 20-stündigen Improvisation destilliert. In den persönlichen Songtexten geht es unter anderem um den Gefühlszustand beim Räumen des Elternhauses nach dem Tod der Mutter. (sas)

