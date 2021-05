Schwimm-EM in Budapest – Desplanches holt Silber in seiner Paradedisziplin Der Genfer verpasst seinen zweiten EM-Titel über 200 m Lagen. Zu Gold fehlen ihm 19 Hundertstel. Monica Schneider

Der Titelverteidiger wurde diesmal bezwungen: Jérémy Desplanches. Foto: Keystone

Den Titel verloren, die Silbermedaille gewonnen: Der Genfer Jérémy Desplanches sicherte sich in Budapest nach seinem Gold 2018 die zweite EM-Medaille über 200 m Lagen. In 1:56,95 Minuten wurde er hinter dem Spanier Hugo Gonzalez de Oliveira Zweiter, dieser vermochte ihn noch um 19 Hundertstel zu distanzieren.



Desplanches wendete als Erster, verlor im Rückensprint wie gewohnt ein wenig, doch in seiner stärksten Disziplin, Brust, erkämpfte er sich den Lead wieder – es sah lange gut und goldig aus. Doch Gonzalez de Oliveira rückte auf der letzten Bahn auf, und auf den letzten 15 Metern überholte er den Schweizer WM-Zweiten noch.

Mamié trumpft gross auf

Für Desplanches ist Silber schön, aber auch enttäuschend. Sein Kopf ist ganz vom Gedanken Olympia beherrscht, sein langfristiger Plan lautet: Top 5 in Tokio. Auf diesem ambitiösen Weg hätte ihm der erneute Titel viel Selbstvertrauen gegeben. Doch nun weiss der 26-Jährige, was zu tun ist: weiterarbeiten und sich auf dem Rücken steigern.



Zuvor hatte die 22-jährige Zürcherin Lisa Mamié gross aufgetrumpft: In 2:23,15 und als Drittschnellste qualifizierte sie sich über 200 m Brust erstmals für einen EM-Final – den eigenen Schweizer Rekord hatte sie dabei um 1,12 Sekunden verbessert. Auch Antonio Djakovic, er erst 18-jährig, wird am Freitag in den Finalrennen zu sehen sein: In 1:46,26, einer persönlichen Bestzeit, schaffte er über 200 m Crawl den Sprung in den Endlauf.

