Verleihung in Langenthal – Design Preis Schweiz pocht auf Nachhaltigkeit Der Designers’ Saturday ist passé, der Wettbewerb um die besten Design-Produkte ist der Stadt aber geblieben. Nun gibt es eine neue Kategorie. Julian Perrenoud

Letztmals wurde 2019 in der Markthalle der prestigeträchtige Preis der Schweizer Designszene verliehen. Fotos: Susanne Keller

Am 5. November 2021, einem Freitag, soll in Langenthal der 16. Design Preis Schweiz verliehen werden und damit das 30-jährige Bestehen des Wettbewerbs markieren. Hoffentlich wieder vor viel Publikum. Ab sofort und bis zum 22. März findet die Ausschreibung statt, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Neu bei der diesjährigen Austragung ist die Kategorie «Going Circular Economy», also die Kreislaufwirtschaft und damit die Verwertung von bereits gebrauchten oder überschüssigen Materialien.

Der Design Preis Schweiz legt den Fokus auf die Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Ökonomie. Dabei sollen Projekte prämiert werden, die aufzeigen, dass sich die umweltbewusste Transformation lohnt. Also etwa Produkte oder Dienstleistungen, die innovativ und deren essenzielle Werte Nachhaltigkeit, Transparenz und Fairness sind, heisst es weiter.