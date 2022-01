Ehemaliger Grossratspräsident – Deshalb sieht sich Stefan Costa als geeigneten Statthalter Er arbeitete einst für zwei Bundesräte und war lange politisch aktiv. Nun folgt der nächste Karriereschritt: Stefan Costa vertritt ab Juni die Berner Regierung im Oberaargau. Tobias Granwehr

Nach über zehn Jahren als Geschäftsführer der Region Oberaargau nimmt Stefan Costa im Sommer eine neue Herausforderung an. Foto: Beat Mathys

Stefan Costa übernimmt am 1. Juni das Amt des Regierungsstatthalters im Oberaargau. Mitte Dezember wurde er vom Regierungsrat als still gewählt erklärt. Zwar hat die neue Legislatur der Statthalter bereits am 1. Januar begonnen, doch aus zwei Gründen war ein Amtsantritt für Costa Anfang Jahr nicht möglich.

Erstens wollte der 54-jährige Geschäftsführer der Region Oberaargau seine jetzige Arbeitgeberin nicht Hals über Kopf verlassen. Zumal Präsidentin Charlotte Ruf im kommenden Jahr ebenfalls aufhört. Ein gleichzeitiger Wechsel der strategischen und operativen Leitung sei ohnehin nicht wünschenswert, sagt Costa. Zusammen mit dem Vorstand will er wenigstens den Umbruch der von den Gemeinden getragenen Organisation optimal aufgleisen.