David Kohler, jedes Album, das Sie veröffentlichen, ist künstlerisch so gut, dass man sich fragen könnte: Warum genügt Ihnen das nicht?

Genau. All Ihre Themen behandeln Sie auch in Ihrer Musik. Braucht es den Lärm in den sozialen Medien?

Das ist eine legitime Frage. Ich glaube aber schon, dass ich über andere Kanäle noch mehr Leute erreiche. Nicht alle mögen Rap. Zudem können Videos und Texte gewisse Dinge nochmals besser vermitteln, als das ein Rapsong kann.