Martin Kallen, sind Sie ein besserer Turnierdirektor als 2004?

Damals, in Portugal, habe ich viel Herzblut investiert und mit grosser Motivation gearbeitet. Im Nachhinein wirkt das ein bisschen amateurhaft. Heute bin ich immer noch derselbe, habe aber mehr Erfahrung, und ich kann mich auf eine solidere Struktur verlassen. Ohne das, was wir in den letzten zwanzig Jahren auf die Beine gestellt haben, wäre die diesjährige Ausgabe des Turniers niemals möglich gewesen.