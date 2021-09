Sweet Home: Besser aufräumen – Deshalb ist Ihr Zuhause unordentlich Der Schulthek mitten im Entree, Geschirrstapel oder Kabelsalat. So finden Sie die Ursachen für Ihr Chaos – und werden es endlich los. Marianne Kohler Nizamuddin

Gemäss vielen Kommentaren auf Sweet Home ist es der Staub, der am meisten stört. Ich finde aber, dass Unordnung viel belastender sein kann. Entdecken Sie hier, wie und wo sie entsteht. Natürlich finden Sie auch Lösungsvorschläge, die Ihnen helfen, dass alles freundlicher aussieht, ohne dass Sie regelmässig aufwändige Ordnungsaktionen starten müssen. Foto über: Little House of Four

1 — Sie haben lustige Matten und Firlefanz vor der Tür

Treppenhaus: Ordnung und Freundlichkeit beginnt bereits vor der Tür. Foto über: Etsy

Beginnen tut alles schon vor der Tür. Wenn da nämlich eine ach so lustige Türmatte liegt, seltsame Dekorationen zeigen, dass da jemand kreative Talente hat und erst noch tausend Schuhe stehen, dann wirkt das nicht freundlich und persönlich, sondern chaotisch. Und wenn das gar noch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses stattfindet, zeugt diese Selbstverwirklichung auch von einer gewissen Rücksichtslosigkeit.