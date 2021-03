Eishallen in der Swiss League – Deshalb ist der SC Langenthal ein Schlusslicht Sportlich top, baulich flop – so zeigt sich die jetzige Situation des SCL. Fast alle Ligakonkurrenten sind punkto neuen Stadions weiter. Julian Perrenoud

Die Eishalle Schoren. Heimat des SCL und Ort vieler Erfolge in der jüngsten Vereinsgeschichte. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Eishalle Schoren gilt eigentlich schon seit dem Aufstieg des SC Langenthals in die zweithöchste Liga des Landes als baufällig. Das war vor bald 20 Jahren. Seither ist im Innern des Stadions viel erneuert und erweitert worden – allerdings kam es nie zu einer Komplettsanierung.

Die Konkurrenz in der Swiss League kennt oder kannte ähnliche infrastrukturelle Ausgangslagen. An vielen Standorten steht heute aber eine neue oder renovierte Arena. In dieser Übersicht stellen wir die aktuellen Heimstätten aller Teams (ausser den Farmteams) vor.

Swiss Arena, EHC Kloten