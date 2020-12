Die Young Boys schienen gegen Cluj ausgeschieden, dann besorgten Jean-Pierre Nsame und Gianluca Gaudino die umjubelte Wende. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Diesmal ist im Dezember nicht Schluss. Erstmals seit 2014 überstehen die Young Boys im Europacup die Gruppenphase. Dafür bedurfte es keines Exploits – die Gruppe war nicht mehr so stark wie letzte Saison mit Porto, Feyenoord Rotterdam und den Glasgow Rangers, aber zumindest unangenehm. Mit der grossen AS Roma, die sich schon nach vier Spieltagen das Weiterkommen sicherte, dem rumänischen Meister Cluj und Bulgariens Traditionsclub ZSKA Sofia, der in der Qualifikation den FC Basel ausschaltete. Die Pflicht ist erfüllt. Von YB durfte die Qualifikation für die K.-o.-Phase und damit das Erreichen des ersten Saisonziels erwartet werden.