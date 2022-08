Ein Experte erklärt – Deshalb gibt es in diesem Jahr weniger Mücken Anders als die Wespen kämpfen die Stechmücken mit einem Tief. Die Dürre macht ihnen zu schaffen. Sabine Gfeller

Diesen Sommer konnten deutlich weniger Mückenlarven schlüpfen. Vielleicht ist aber bald wieder Antibrumm nötig. Foto: Getty Images

Diese Saison viele Mückenstiche kassiert? Ja? Dann gehören Sie wohl eher zur Ausnahme. Egal ob in einem Garten in Hindelbank oder in einem Schlafzimmer in der Stadt Bern – diesen Sommer scheinen weniger Blutsauger herumzusurren. Was setzt ihnen zu?