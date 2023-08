Abstimmung über Millionenkredit – Deshalb drängt in Oberbipp der Ausbau der Schule Seit Jahren werden in Oberbipp die Platzverhältnisse im Kindergarten und in der Schule prekärer. Nun steht ein Urnengang bevor – es ging bereits einmal schief. Julian Perrenoud

Die erneuerte und erweiterte Mehrzweckhalle soll gerade den Vereinen mehr Raum bieten. Visualisierung: PD

Wie bei vielen Gemeinden in der Region ist es auch in Oberbipp in der Schule und im Kindergarten eng geworden. Der Jurasüdfuss verzeichnet seit einigen Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum der Bevölkerung, das setzt den Bildungsbereich unter Druck.