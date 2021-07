Preisvorteile ausgenützt – Deshalb dauert der Atomausstieg bei den Jungfraubahnen länger Die Bergbahnengruppe produziert zwar mit einem eigenen Wasserkraftwerk Strom. Doch gefahren ist sie bevorzugt mit Kernenergie. Julian Witschi

Statt mit Wasserkraft aus der Region erklomm die Jungfraubahn hauptsächlich mit Atomstrom die höchste Bahnstation Europas. Foto: PD

Wer an Bergbächen und Gletschern vorbei aufs Jungfraujoch gefahren ist, dürfte wohl kaum geahnt haben, dass die Bergbahnengruppe nicht von Wasserkraft angetrieben wird. Auch ein Blick in die Geschichte führt in die Irre. Denn die Gesellschaft gehört zu den sehr früh – schon vor über hundert Jahren – elektrifizierten Bahnen. Und das Unternehmen baute dazu ein eigenes Kraftwerk.

Doch im vergangenen Jahr bezog die Jungfraubahn 93 Prozent des Stroms aus Atomkraftwerken. Das geht aus Angaben auf dem Internetportal www.stromkennzeichnung.ch hervor. Hier müssen alle Stromlieferanten in der Schweiz jährlich publizieren, aus welchen Energiequellen der Strom stammt, den sie verteilen.