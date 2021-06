Vereinsheim gehört saniert – Deshalb braucht die Pfadi von der Stadt 215’000 Franken Nach 30 Jahren Betrieb will der Heimverein die Lokalität der Pfadi Langenthal erneuern. Weil dies teuer wird, soll ein Darlehen aushelfen. Julian Perrenoud

Das Pfadiheim im Bäregg-Quartier wird seit 1992 betrieben und ist in die Jahre gekommen. Fotos: Raphael Moser

Alle Fenster auswechseln, neue Schalter und Steckdosen installieren, Wandklosett und Urinale ersetzen, Brandschutztüren einbauen oder Bodenbeläge reparieren – die Liste ist lang. Der Heimverein Pfadi Langenthal will nach 30 Jahren seine Lokalität an der Bäreggstrasse in der Nähe des Gymnasiums sanieren. Der 1985 gegründete Verein betreibt das bestehende Pfadiheim seit fast 30 Jahren.

Die Renovation wird teuer, budgetiert sind Gesamtkosten von 243’000 Franken. Die Arbeiten finanzieren will der Heimverein mit Eigenmitteln von 20’000 Franken und 5000 Franken von der Pfadiorganisation Langenthal. Weitere 3000 Franken sollen von Jahressponsoren kommen. Doch das reicht bei weitem nicht. Deshalb hat der Verein die Stadt Langenthal um ein Darlehen von maximal 215’000 Franken gebeten.