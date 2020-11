Tötungsdelikt in Interlaken – Des Alpes: Polizei nimmt Frau fest Die Polizei untersucht nun, ob und inwiefern der festgenommenen Frau eine Rolle im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt am «Des Alpes»-Pächter in Interlaken zukommt.

In der Wohnung ob dem Restaurant «Des Alpes» wurde am Montag, 19.Oktober, ein toter Mann gefunden. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Pächter des Restaurants handelt. Foto: Hans Peter Roth

Am Montagmorgen, 19. Oktober, wurde der dorfbekannte Pächter* und Wirt des Restaurant Des Alpes in Interlaken tot in seiner Wohnung am Höheweg aufgefunden. Die Ermittlungen vor Ort dauerten mehrere Tage, die Spurensuche gestaltete sich sehr aufwendig. Der 61-Jährige verstarb an «massiven Verletzungen», die ihm mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt worden waren, meldete die Polizei dann vier Tage nach dem Delikt.

Nun teilt die Polizei mit, dass sie im Zuge der umfangreichen Ermittlungen zum Tötungsdelikt heute Montag eine Frau festgenommen hat. Die zuständige regionale Staatsanwaltschaft Oberland werde beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen. Es ist nun anhand verschiedener Verdachtsmomente zu klären, ob und inwiefern der Frau eine Rolle im Zusammenhang mit der Tat zukommt.

Das Tötungsdelikt mitten in Interlaken an der touristischen Flaniermeile hat im Dorf viel Bestürzung und Mitgefühl ausgelöst. Mehrere Posts («In Dankbarkeit an die Zeiten…», «Wie konnte so etwas bloss passieren? Hoffentlich bis Du jetzt an einem guten Ort, wir werden Dich vermissen» usw.) auf dem Facebook-Profil des Verstorbenen lassen erahnen, wie beliebt der 61-jährige Restaurant-Chef bei seinen Gästen war.

Den Restaurant-Eingang säumen zahlreiche Blumen und Kerzen. Aktuell ist das «Des Alpes», dass der Gemeinde gehört, noch geschlossen.

* Name der Redaktion bekannt

pkb/ngg