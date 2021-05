Breitenrain vor Ligaerhalt – Derbysieg im Dauerregen Der FC Breitenrain gewinnt beim FC Münsingen 2:1 und steht unmittelbar vor dem Klassenerhalt in der Promotion League. Adrian Lüpold

Miroslav Konopek (links) schoss den FC Breitenrain im Derby gegen den FC Münsingen 1:0 in Führung. Foto: Andreas Blatter

«Wenn wir in Münsingen gewinnen, ist der Klassenerhalt zu 99 Prozent sicher gestellt», meinte Breitenrains Captain Marco Hurter im Vorfeld des Berner Derbys in der Abstiegsrunde der Promotion League. Gesagt, getan. Der Stadtberner Quartierclub siegte am Freitagabend beim Tabellenletzten bei widrigen, regnerischen Bedingungen 2:1 und wird somit mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch in der nächsten Saison in der dritthöchsten Schweizer Liga spielen. Sollte der FC Köniz seine Partie am Samstagnachmittag im Wallis gegen Sion II nicht siegreich gestalten, stünde der Klassenerhalt des FCB drei Runden vor Ende der Spielzeit bereits sicher fest.

Stürmer Miroslav Konopek eröffnete das Skore für Breitenrain bereits in der 9. Minute mit einem feinem Kopfballtreffer gegen den Lauf von FCM-Goalie Patrick Karrer. Das zweite Tor für die Stadtberner fiel in der 35. Minute im Anschluss an einen Eckball, nachdem Mittelfeldspieler Andri Rüegsegger aus dem Gewühl heraus am schnellsten reagiert und den Ball ins Tor geschoben hatte.

Die Rangliste Infos einblenden Promotion League. Abstiegsrunde. Freitag: Münsingen – Breitenrain 1:2. Am Samstag spielen: Sion II – Köniz. Bellinzona – Black Stars. Zürich II – YF Juventus Zürich. – Rangliste: 1. YF Juventus 18/27. 2 Breitenrain 19/26. 3. Black Stars 18/24. 4. Zürich II 18/21. 5. Sion II 18/20. 6. Bellinzona 18/19. 7. Köniz 18/14. 8. Münsingen 19/4*. – Münsingen steht bereits als Absteiger in die 1. Liga fest.

Mehr als zum Anschlusstreffer reichte es dem bereits als Absteiger feststehenden FC Münsingen trotz einigem Aufwand in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Drei Minuten vor Schuss verwertete Stürmer Luca Lavorato zwar einen Elfmeter zum 1:2, Breitenrain brachte den Sieg letztlich aber über die Runden.

Eine nasse Angelegenheit. Breitenrains Torschütze zum 2:0, Andri Rüegsegger (links), und Münsingens Markus Hubacher beim Kopfballduell im Dauerregen. Andreas Blatter

Fehler gefunden?Jetzt melden.