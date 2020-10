Zibelewuche in der Stadt Bern – Der Zwiebelverkauf wird ausgedehnt Statt des Zibelemärits findet vom 16. bis 22. November die coronataugliche Zibelewuche statt. Verkäufer dürfen ihre Ware bereits ab dem 9. November anbieten.

Der traditionelle Zibelemärit fällt dieses Jahr ins Wasser, doch die Zwiebelverkäufer sollen trotzdem die Möglichkeit haben, ihre Ware in der Stadt zu verkaufen. (Archivbild) Foto: Thomas Kaspar

Corona hat so manche Veranstaltung platzen lassen – so auch den 101. Zibelemärit, der heuer am 23. November hätte stattfinden sollen. Bereits Mitte August gab der Stadtberner Gemeinderat bekannt, dass der Traditionsanlass dieses Jahr erstmals in seiner Geschichte ins Wasser fällt. Doch so ganz verzichten auf den Event wollte die Stadt nicht. Einen Monat später kündigte sie an, statt des eintägigen Zibelemärits gleich eine Zibelewuche durchführen zu wollen. Das soll auch den Markthändlerinnen und -händlern die Möglichkeit geben, dass sie für ihre bereits gepflanzten und geernteten Zwiebeln doch noch Verwendung finden.

Seit Freitag sind nun erste Details zur Zibelewuche bekannt. So wird sich in der Woche vom 16. bis 22. November in Bern alles um die Zwiebel drehen. Zahlreiche Akteure aus Gastronomie, Hotellerie und Gewerbe würden sich daran beteiligen, schreibt die Stadt in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Innenstadtorganisation Berncity und der Tourismusorganisation Bern Welcome. So würden etwa zahlreiche Restaurants Zwiebelkuchen anbieten. Auch hätten Berner Firmen Zwiebelzöpfe gekauft, um diese als Kunden- und Mitarbeitergeschenke weiterzugeben. Weitere Aktivitäten seien in Planung.

Doch nicht auf Münsterplattform

Ursprünglich war die Münsterplattform als Zentrum für den Zwiebelverkauf inklusive Gastro-Angebote vorgesehen. Doch diese Idee musste die Stadt «aufgrund der aktuell im Kanton Bern geltenden Schutzmassnahmen» wieder verwerfen. Dafür wird das Zeitfenster für den Verkauf von Zwiebeln ausgedehnt. Bereits ab Montag, 9. November bis und mit 20. November können Händlerinnen und Händler ihre Zwiebelzöpfe feilbieten. Dies, weil sich laut Stadt «zahlreiche Marktfahrende» für den Verkauf angemeldet hätten.

Acht verschiedene Stände werden verteilt auf dem Bären- und Waisenhausplatz zu stehen kommen. Allerdings jeweils nur am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag – dienstags und samstags findet der reguläre Wochenmarkt statt.

Für die Zibelewuche wurde eigens ein «Zibele-Guide» erstellt. Die 20-seitige Broschüre wird in

Berner Geschäften, Restaurants, Hotels und bei den Marktständen aufliegen.

mib/pd