Ersatzwahl in den Ständerat – Der zweite Tessiner Sitz im Ständerat soll bis Ende Jahr unbesetzt bleiben Die Kantonsregierung hält eine Ersatzwahl so kurz vor den nationalen Wahlen für zu teuer. Das sorgt für Kritik – vor allem bei der SVP. Alessandra Paone

Die SP-Politikerin wurde am 2. April in die Tessiner Regierung gewählt. Foto: Peter Klaunzer

Während das Parlament in Bern an einer ausserordentlichen Sitzung über die Rettung der Credit Suisse, eines der bedeutendsten Ereignisse der jüngsten Schweizer Geschichte, debattiert, ist das Tessin nicht vollzählig vertreten. Weil die bisherige SP-Ständerätin Marina Carobbio am 2. April in die Tessiner Regierung gewählt wurde, ist ihr Sitz vakant. Damit ist SVP-Präsident Marco Chiesa der einzige Vertreter des Südkantons im Ständerat.