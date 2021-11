Tagestipp: Milow – Der Zutrauliche Wie konnte der Belgier Milow nur so berühmt werden? Und warum muss man ihm gerade ein bisschen böse sein? Fragen vor seinem Konzert im Bierhübeli. Ane Hebeisen

Ob Milow aus aktuellem Anlass im YB-Kostüm auftreten wird, kann im Bierhübeli nachgeprüft werden. Foto: zvg

Eigentlich müsste man dem belgischen Gefühlsmusiker Milow gerade ein bisschen böse sein: Sein neuer Weihnachtssong «Christmas Is Finally Here» wird weder die Welt noch den Zweig der Weihnachtsliederschreibekunst irgendwie weiterbringen.

Doch es muss ihm auch zugutegehalten werden, dass seine Idee, mit Holzgitarre den 50-Cent-Song «Ayo Technology» ins Folk-Pop-Milieu zu bugsieren, dereinst gar nicht so schlecht war. Das war 2008. Seither hat er mit diesem Klang-Layout eine ganze Menge unproblematischer Flausch-Pop-Hits in die Welt gepflanzt, die sowohl am Lagerfeuer wie auch im Hitradio offenkundig bestens funktionieren. In Bern wird er diese, wiewohl auch seinen allzu zutraulichen Weihnachtssong, im Akustik-Trio-Format darbringen. (ane)

