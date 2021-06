Madeleine Amstutz ist weitherum beliebt bei den Stimmbürgern. Bei Wahlen erzielte sie in der Vergangenheit regelmässig ausgezeichnete Resultate. Jüngstes Beispiel sind die Gemeindewahlen in Sigriswil. Dort holte sie trotz dem tobenden Spesenstreit und der damit verbundenen Kritik an ihr locker einen Gemeinderatssitz. Das muss man Madeleine Amstutz zuerst einmal nachmachen.

Sie verfügt über einen ausgesprochenen Kampfgeist. Andere hätten ob des Gegenwinds längst aufgegeben. Sie aber liess sich bisher nicht zermürben. Sie kämpft unentwegt um ihr Ansehen und nicht zuletzt um ihre politische Karriere, die sie bereits nahe ans Bundeshaus gebracht hat.