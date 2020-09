Christoph Spycher, kommt diese Transferphase bisher einem Sportchef entgegen oder nicht?

Es ist eine sehr besondere Phase, alles ist viel kürzer, muss viel schneller gehen. Die grossen Ligen haben sehr unterschiedliche Terminpläne, die Franzosen sind schon mittendrin, waren aktiv auf dem Markt. Zuletzt war von englischer Seite her Bewegung drin, und in Italien und Spanien hat man den Eindruck, dass noch nicht so viel passiert ist. Es ist also schwer abzuschätzen, was noch kommt.