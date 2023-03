Nachruf Hans Peter Wüthrich – Der «Züpfepapst» ist nicht mehr Er war für seine Zöpfe und Cremeschnitten bekannt. Und für vieles mehr. Jetzt ist der Bäckermeister Hans Peter Wüthrich im Alter von 61 Jahren verstorben. Nelly Kolb

Ist Ende Februar verstorben: Bäckermeister Hans Peter Wüthrich, Hier vor der Bäckerei Brothüsi, die letztes Jahr völlig ausbrannte. Foto: Janine Zürcher

Er war stadtbekannt: Der Bäckermeister Hans Peter Wüthrich, der sich selber «Züpfepapst» nannte. Doch der Brand in der Backstube und im dazugehörenden Büro an der Schulstrasse zerstörte sein ganzes Lebenswerk. Trotzdem gab sich «Pudi», wie viele ihn nannten, zuversichtlich und sagte noch Ende letztes Jahr gegenüber dieser Zeitung: «Die Bäckerei gibt es seit über hundert Jahren, und so soll es auch bleiben.»