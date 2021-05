Vor 20 Jahren in Burgdorf – Der Zirkus bekommt ein festes Dach über dem Kopf Traktor, Zelt, Jonglierball – alle Dinge an einem Ort durch den Winter zu bringen, war für die Leute vom Theaterzirkus Wunderplunder lange ein Wunsch. Dann ging er in Erfüllung. Cornelia Leuenberger

Werkstatt, Proberaum, Wohnzimmer: Die Halle bei der Kulturfabrik wird von den Zirkusleuten vielfältig genutzt. Foto: Beat Mathys

In der «Berner Zeitung» vom 25. Mai 2001 war zu lesen: «Nach der Vergrösserung: Manege frei fürs neue Winterquartier».

Die Wortwahl im Titel von damals verrät es: Es ging um einen Zirkus. Den Zirkus Wunderplunder, um genau zu sein. Jenen Zirkus also, der im Sommer mit Sack und Pack, Wagen, Zelt und Requisiten unterwegs ist, um Kindern, Senioren sowie Menschen mit Beeinträchtigung die Welt der Artistinnen und Artisten näherzubringen.

Seit je verbringen die Mitglieder des Zirkusses ihre Winterpause in der Kulturfabrik in Burgdorf. Allerdings konnten sie früher nicht die gesamte «rollende Infrastruktur», sprich Wagen und Traktoren, dort abstellen. Zu knapp war der Umschwung der ehemaligen Maschinenfabrik. Das Material war an vier verschiedenen Standorten untergebracht, drei in der Stadt, einer in Utzenstorf.