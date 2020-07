Super League – Schlusslicht Thun bestraft FCZ für zehn Minuten Tiefschlaf Nach zwei Siegen in Folge ein 2:3 in Thun: Die Zürcher liegen früh 0:3 zurück - und können nicht von einer 45-minütigen Überzahl profitieren. Tim Bettermann

Im Thuner Regen stürmen die Zürcher verzweifelt, zu elft tun sie das gegen noch zehn Gegner. Sie stemmen sich gegen die drohende Niederlage, aber es tut sich keine Lücke auf. Und darum heisst es nach 93 Minuten 2:3. Der FCZ verliert zum zweiten Mal seit Wiederbeginn der Meisterschaft. Und das heisst auch: Der FC Thun tritt den letzten Tabellenplatz an Xamax ab - und er überholt zumindest bis heute auch den FC Sion auf Platz 8. Thuns Captain Leonardo Bertone sagt: «Es war eine gute Teamleistung von uns, vor allem in der zweiten Halbzeit.»

Thuns fulminante 10 Minuten

Was sich in der Stockhorn-Arena vor der Pause zuträgt, ist unterhaltsam, ja spektakulär für die paar hundert Zuschauer. Unter ihnen befindet sich auch Urs Fischer - der heutige Trainer von Bundesligist Union Berlin schaut zwei seiner früheren Teams zu. Die Thuner beginnen forsch und überfordern die Zürcher, die trotz zuletzt zwei Siegen in St. Gallen (4:0) und gegen Lugano (1:0) jedes Selbstvertrauen vermissen lassen. Und die ohne die verletzten Antonio Marchesano, Aiyegun Tosin, Becir Omeragic, Mimoun Mahi sowie den gesperrten Blaz Kramer auskommen müssen.

Zehn Minuten brauchen die Berner Oberländer für drei Tore: Simone Rapp verwertet eine Hereingabe von Nias Hefti (11.); Matteo Tosetti lässt das 2:0 mit einer Direktabnahme nach erneuter Vorarbeit Heftis folgen (14.); und schliesslich erhöht Grégory Karlen. Die Aktionen sind sehenswert, ja, aber gleichzeitig verhält sich der FCZ in der Defensive erschreckend schwach. Oder vielleicht besser: Er gönnt sich einen Tiefschlaf. Willie Britto gibt beim 0:1 keine gute Figur ab, beim 0:2 steht Michael Kempter zu weit weg von seinem Gegenspieler, vor dem 0:3 lässt sich Mirlind Kryeziu viel zu leicht ausspielen.

FC Thun - FCZ: Foul beim Elfmeter Während der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. (Video: SRF)

Ein Foul mit Folgen

Aber zur Geschichte der ersten Halbzeit gehört eben auch, dass sich die Mannschaft von Ludovic Magnin zurückmeldet. Aus dem Nichts trifft Mirlind Kryeziu nach einem Corner von Benjamin Kololli (31.), dann verwertet Kololli einen Foulpenalty, den Schiedsrichter Lionel Tschudi nach Intervention des VAR gegeben hat. Und: Basil Stillhart büsst für sein Foul an Nathan mit der Gelb-Roten Karte.Thun muss in der zweiten Hälfte zu zehnt gegen elf Zürcher auskommen - und wehrt sich erfolgreich. Der eingewechselte Toni Domgjoni vergibt für den Gast eine vorzügliche Chance (54.), Michael Kempter scheitert an Goalie Guillaume Faivre (74.), aber etwas Zählbares schaut nicht mehr heraus. (pmb)

Telegramm:

Thun – FC Zürich 3:2 (3:2)

1000 Zuschauer. – SR Tschudi. – Tore: 11. Rapp (Stillhart) 1:0. 14. Tosetti (Hefti) 2:0. 21. Karlen 3:0. 31. Mirlind Kryeziu 3:1. 45. Kololli (Foulpenalty(Foul Stillhart an Nathan) 3:2.

Thun: Faivre; Joss, Havenaar, Stillhart, Hefti; Tosetti (46. Sutter), Bertone, Hasler; Karlen; Bandé (61. Fatkic), Rapp.

Zürich: Brecher; Britto (46. Domgjoni), Nathan, Mirlind Kryeziu, Kempter (81. Pa Modou); Janjicic (46. Sohm), Hekuran Kryeziu; Rüegg, Winter, Schönbächler (73. Koide); Kololli.

Bemerkungen: Thun ohne Castroman und Glarner (beide gesperrt) sowie Salanovic (verletzt), Zürich ohne Kramer (gesperrt) sowie Tosin, Marchesano, Omeragic und Mahi (alle verletzt). 45. Gelb-Rote Karte gegen Stillhart wegen Fouls. Verwarnungen: 44. Stillhart (Foul). 73. Domgjoni (Foul). 75. Havenaar (Foul). 85. Hasler (Foul). 90. Karlen (Foul). 93. Rapp (Foul).

Rangliste:

1. St. Gallen 27/54. 2. Young Boys 27/52. 3. Basel 27/46. 4. Servette 27/41. 5. Zürich 27/38. 6. Luzern 26/35. 7. Lugano 27/33. 8. Thun 27/25. 9. Sion 26/24. 10. Neuchâtel Xamax FCS 27/22.

