Operndiva aus Burgdorf – Der Zauber von Lisa Della Casa ist nicht erloschen Sie war ein echter Weltstar, vor genau zehn Jahren ist sie gestorben. Doch die Erinnerung an Lisa Della Casa ist lebendig – auf teils überraschende Art. Stephan Künzi

Die Arabella war ihre Rolle schlechthin: Als Hauptfigur der gleichnamigen Oper von Richard Strauss gelangte Lisa Della Casa, hier auf einem Archivbild von 1953, zu Weltruhm. Foto: Keystone

Lisa Della Casa starb so zurückgezogen und unspektakulär, wie sie zuvor schon jahrelang gelebt hatte. Es gab weder eine öffentliche Abschiedsfeier noch später ein Grab, an dem die Leute das Andenken an sie hätten hochhalten können. Die grosse Bühne – Lisa Della Casa hatte sich längst von ihr verabschiedet, als sie am 10. Dezember 2012 mit 93 Jahren die Augen für immer schloss.