Wackers Saisonaus – Der Zauber endet am magischen Ort Eine skurrile, aberwitzige Playoff-Serie beschliesst die Ära Rubin/Friedli und damit die erfolgreichste Zeit der Thuner Handballer. Adrian Horn

Tränen beim Abschied: Coach Martin Rubin wechselt zum BSV Bern. Archivfoto: Patric Spahni

Es sind ergreifende Bilder. Reto Friedli weint. Minutenlang. Und er, der vermeintliche böse Bube im Schweizer Handball, wird umarmt. Vom Trainer des Gegners. Von den Schiedsrichtern. Von allen eigentlich.

Die Karriere des 32-Jährigen ist eben zu Ende gegangen. Standesgemäss in einer dramatischen Partie, an die sich zumindest die Beteiligten noch eine ganze Weile erinnern werden. Das Out im Playoff-Viertelfinal beschliesst die Laufbahn Friedlis sowie das Engagement von Coach Martin Rubin – die vielleicht bemerkenswerteste Episode in der jüngeren Geschichte der Sportart hierzulande. Und all das geschieht ausgerechnet in Sursee.