Das Playoff vor Augen – Der YB-Weg: Über Siebenbürgen musst du gehen In Cluj war Trainer David Wagner schon vor dem Anpfiff überrascht. Und der Ausgleich seiner Young Boys zum 1:1 ist für ihn gerade auch von psychischem Wert. Moritz Marthaler aus Cluj

YB-Trainer David Wagner zeigt sich insbesondere auch über den späten Ausgleich pragmatisch: « Wir hätten unser Heimspiel auch bei einem 0:1 gewinnen müssen . » Foto: Mircea Rosca (Keystone)

Und klar kommt irgendwann, es geht in Cluj schon gegen Mitternacht zu, die Frage nach dem Schiedsrichter auf. Die vornehmlich rumänische Runde konfrontiert YB-Trainer David Wagner nach dem 1:1 vor allem mit den acht Minuten Nachspielzeit, worauf dieser ziemlich cool entgegnet: «Ich denke, die Schiedsrichter haben das ganz gut gemacht heute Abend, leider haben sie die Abseitssituation vor dem 0:1 falsch bewertet.»

Für die Young Boys steht trotz des erst späten Ausgleichs in Rumänien am Ende auch die Frage, ob man das Spiel nicht hätte gewinnen können. Mit deutlich mehr Anteilen und nach einem Abseits beim Gegentor kann man das durchaus so sehen. Doch eine Wahrheit ist auch: YB hat sich zu wenig echte Gefahr vor dem gegnerischen Tor erspielt, um aus Rumänien mit zwei Toren abzureisen.