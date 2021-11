Vier Niederlagen in 14 Tagen - Der YB-Trainer gerät zusehends unter Druck

YB-Trainer unter Druck bei GC – Wie sich der forsche Wagner in der zurückhaltenden Schweiz positioniert Nach der vierten Niederlage in zwei Wochen fehlen David Wagner langsam die Resultate. Doch aus seiner Vergangenheit ist sich der frühere Schalke-Coach andere Windstärken gewohnt. Moritz Marthaler aus Villarreal

Vor den steilen Rampen im Estadio de la Cerámica: David Wagner (r.) und Villarreals Unai Emery. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Szenerie spielt ganz gut ins aktuelle Bild bei den Young Boys. Von den steilen Rampen im Estadio de la Cerámica beobachtet es sich besonders genau, und klar war am Dienstagabend in der Champions League zwischen Villarreal und YB ein Grossteil der Augenpaare auf Unai Emery gerichtet; der spanische Trainer liebäugelt mit einem Wechsel nach England zum neureichen Newcastle.

Und doch stand eben auch er unter Beobachtung: David Wagner, seit zwei Wochen 50 Jahre alt, Trainer der Young Boys. Weil das 0:2 die dritte Niederlage innerhalb einer Woche und die vierte in den letzten fünf Spielen ist und weil ein Seriensieger, der YB mittlerweile ist, so viele Misserfolge für gewöhnlich in vielleicht einer halben Saison einfährt, kann sich Wagner der gesteigerten Aufmerksamkeit gerade nicht entziehen.