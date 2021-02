Begehrte Fanartikel – Der YB-Pulli vom Hip-Hop-Label Der BSC Young Boys will das junge, urbane Publikum einkleiden – und hat mit einem Label zusammengespannt, das heiss begehrt ist: «Hässig.» Michael Feller

Schlicht und begehrt: Die neue Kollektion von YB und Hässig. Foto: PD/Simon Habegger

Es ist vielleicht der perfekte Zeitpunkt. YB ist im Hoch, nach den überragenden Spielen gegen Bayer 04 Leverkusen (4:3, 2:0) noch mehr als zuvor. Und just nach dem internationalen Exploit lanciert der Berner Club eine neue Fanartikel-Linie. Aber nicht irgendeine. YB spannt mit dem Berner Label «Hässig» zusammen – einer Marke, die bis anhin vor allem in Hip-Hop-Kreisen aufgefallen ist.

Ein Pullover in Schwarz, ein Schal in Gelb und ein paar weitere Stücke waren am Samstagabend ab Punkt 18 Uhr zum Verkauf im eigens dafür eingerichteten Webshop Haessigxbscyb.com zu haben – und sie gingen weg wie frische Semmeln. Wie eigentlich immer, wenn «Hässig» etwas Neues lanciert. Denn die zwei Berner hinter dem Label, Nassim Khlaifi und Raphael Szabo, wissen, wie man Nachfrage schafft. Sie schalteten eine Woche vor dem Verkaufsstart über ihre Kanäle ein einminütiges Video sowie Fotos. Und weil alle wissen, dass die Auflage knapp ist, sind die Stücke heiss begehrt.