Bushof-Projekt in Burgdorf – Der Wurm ist drin Die Baudirektion der Stadt tut sich schwer mit dem geplanten Bushof. Die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes wurden noch immer nicht gänzlich erfüllt. Urs Egli

Der neue Bushof von Burgdorf hätte im letzten Jahr eingeweiht werden sollen. Visualisierung: PP

Es wäre eine gute Sache: Die einzelnen Perrons der Bushaltestelle Bahnhof in Burgdorf sollen kundenfreundlich und hell werden. Zwar nicht so pompös wie der Baldachin auf dem Bahnhofplatz der Stadt Bern, aber immerhin. Es soll den Fahrgästen möglich werden, trockenen Fusses und ohne Hindernisse vom Zug zum Bus zu gelangen. Die Idee verdient Beifall, die Umsetzung nicht. Denn der Bau hätte längst eingeweiht werden können, wenn sich die Planer an eine zentrale Vorgabe gehalten hätten.

Die Vorgabe ist klar: Das Behindertengleichstellungsgesetz, das bereits seit 2004 in Kraft ist, schreibt vor, dass bei Bussen der autonome Einstieg für Personen im Rollstuhl oder mit Rollatoren sichergestellt sein muss. Will heissen: Wer einsteigen will, muss dies ohne fremde Hilfe tun können. Bei der Bushaltestelle am Bahnhof ist dies heute nicht der Fall. Doch selbst das 2017 vom Stadtrat bewilligte 6,8-Millionen-Projekt erfüllt diese Vorgabe nicht.