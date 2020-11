Wolfsrisse im Gantrischgebiet – Der Wolf kommt aus Italien In den Regionen Gantrisch und Gürbetal hat ein Wolf rund 20 Tiere gerissen. Das Tier stammt aus Italien. Oder sind es sogar zwei Wölfe?

Sind südlich von Bern zwei Wölfe aktiv? Die DNA-Auswertungen sind noch nicht abgeschlossen. Foto: Reuters

Am 11. Oktober begann es mit drei toten Schafen am Dorfrand von Toffen. Das neuste Opfer ist eine Hausziege in der Gemeinde Stocken-Höfen, unweit des Verkehrssicherheitszentrums, gerissen am vergangenen Samstag. Mittlerweile liegt die Bilanz gemäss Jagdinspektorat des Kantons Bern bei 17 Schafen und 1 Ziege.

Die Risse stammen von einem Wolf, der seit mehreren Wochen in den Regionen Gantrisch und Gürbetal unterwegs ist. Diese Meldung vom Kanton wird aber angezweifelt. Es soll mehr als ein Raubtier unterwegs sein.

Einigkeit über Herkunft

In einer Medienmitteilung schreibt Thomas Knutti, der Präsident der Vereinigung zum Schutz von Wild- und Nutztieren vor Grossraubtieren im Kanton Bern, dass zwei Wölfe in der Region ihr Unwesen trieben. Die Vereinigung habe nach einem Vorfall in Rüschegg-Heubach eine DNA-Probe entnommen und diese in einem Labor in Hamburg analysieren lassen. Gemäss dem Ergebnis würden sich zwei Wölfe im Gebiet aufhalten, die aus Italien eingewandert seien, so die Mitteilung.