Prozess in Bern – Der Wohltäter mit den Wucherzinsen Ein balkanstämmiger Mann spielte Privatbank und lieh Personen in Not Geld. Weil er dafür horrende Zinsen verlangte, hat ihn nun ein Gericht verurteilt. Michael Bucher

Eine bedingte Geldstrafe kassierte ein Mann aus der Region Bern, weil er laut Gericht die finanzielle Not seiner Kreditnehmer ausnutzte. Foto: Keystone-SDA

Wucher ist ein eher seltenes Delikt. Umso interessanter wirkt der Fall eines 60-Jährigen, der vom Berner Regionalgericht deswegen kürzlich verurteilt wurde. Der balkanstämmige Mann aus der Region Bern hatte sich in der Balkan-Diaspora über Jahre den Ruf eines willigen Kreditgebers aufgebaut. Die Darlehen waren allerdings an unverschämte Bedingungen geknüpft.

Bei der Befragung vor Gericht klafften beim Angeklagten Selbst- und Fremdwahrnehmung weit auseinander. Der verheiratete Mann mit vier volljährigen Kindern und leerem Strafregister sieht sich als Helfer in der Not. Zigmal habe er Leuten Geld geliehen, als sie ihn um Hilfe baten. Auch wenn er manchmal seine Zweifel hatte, habe er sich erweichen lassen. Er habe eben ein grosses Herz, meinte der jahrelang als Mechaniker tätige Mann.

Ganz anders sieht das Bild aus, das die Staatsanwaltschaft von dem Mann zeichnet. Dieser sei weniger ein Wohltäter denn ein Ausbeuter. In ihrer Anklageschrift listet sie für einen Zeitraum von 2012 bis 2019 insgesamt 22 Darlehen an neun Personen auf. Die Beträge reichen von 1000 bis 20’000 Franken. In den meisten Fällen mussten die Kreditnehmer laut Vertrag zwischen 20 und 40 Prozent Zinsen zahlen. Damit überschritten sie deutlich den per Gesetz definierten jährlichen Höchstwert, der in jener Zeit zwischen 10 und 15 Prozent lag.

Bei verspäteter Zahlung sahen die Verträge gar eine Verdoppelung des Zinses vor. Im krassesten Fall resultierte ein Zins von über 100 Prozent. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, auf diese Weise unrechtmässig 27’000 Franken eingesackt zu haben.

Die Opfer, die keine sein wollen

Was die Anklage besonders verwerflich findet – und bei einem Wucherdelikt zentral ist: Der Mann habe die Notlage der Hilfesuchenden ausgenutzt. Tatsächlich machten praktisch alle eine solche geltend. Mal ging es um Geld für eine dringende Operation des Vaters, mal für die Einrichtung einer neuen Wohnung nach dem Verlust von Frau, Haus und Job. Hinzu kamen meist Schulden und Betreibungen – wodurch ihnen Bankinstitute Kredite verweigerten. Der Angeklagte soll deren letzte Hoffnung gewesen sein.

Auffallend ist: Nahezu alle betonten vor Gericht ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber ihrem Darlehensgeber. Als Opfer sehen sie sich bis heute nicht. «Ich war froh um seine Hilfe. Ich würde ihn wieder fragen», meinte etwa ein 37-Jähriger – obwohl er laut Vertrag bei einem zehn Monate laufenden Kredit in der Höhe von 6000 Franken satte 2400 Franken Zins obendrauf legen musste.

Der beschuldigte Wuchertreibende spielte die Vorwürfe herunter. Die knallharten Bedingungen habe er nur in den Vertrag geschrieben, «um eine gewisse Strenge zu demonstrieren», da die Hilfesuchenden «nicht gerade vertrauenswürdige Personen» seien. Er sei kulant gewesen und habe in nachträglichen mündlichen Vereinbarungen nie mehr als zehn Prozent Zins verlangt.

Ob das stimmt oder nicht, spielte am Ende keine Rolle. Denn laut Gesetz ist der Straftatbestand Wucher bereits bei der Vertragsunterzeichnung erfüllt. Die Gerichtspräsidentin sprach den vermeintlichen Wohltäter am Ende in 16 Fällen schuldig. Bei sechs Krediten hingegen sah sie die Empfänger in keiner Notlage. Dabei ging es um Geld für einen Autokauf oder eine Promo-Kampagne des eigenen Geschäfts.

Während die Staatsanwaltschaft eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten gefordert hatte, beliess es die Richterin bei einer bedingten Geldstrafe in der Höhe von 27’000 Franken. Aufgrund der fehlenden Vorstrafen sah sie keinen Grund, wieso eine Geldstrafe nicht ausreichen sollte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann weitergezogen werden.

Auch die Frau half aus

Was bei dem Fall weiter aussergewöhnlich ist: Hie und da war der unzimperliche Geldverleiher selbst zu wenig flüssig. Hilfe erhielt er von seiner Frau – einer in Bern tätigen Ärztin. Weil in zwei Fällen Transaktionen über ihr Konto liefen, war die Frau mitangeklagt. Ja, sie habe sich bei zwei Darlehen von ihrem Mann erweichen lassen, sagte sie vor Gericht. Mit den harten Konditionen habe sie jedoch nichts zu tun gehabt. Reumütig meinte sie: «Dass ich den Vertrag dennoch unterzeichnete, dafür schäme ich mich heute.» Weil sich in beiden Fällen die Opfer nicht in einer Notlage befanden, resultierte für sie ein Freispruch.

Bei ihrem Mann kommt derweil noch ein Schuldspruch wegen Drohung hinzu. So soll er einen säumigen Kreditnehmer und dessen Familie am Telefon beleidigt und gar mit dem Tod bedroht haben. Weil der Bedrohte – der sich bei illegalen albanischen Sportwettanbietern verschuldet hatte – die Polizei rief, flogen die Wuchergeschäfte überhaupt erst auf.

Vor Gericht bestritt der Beschuldigte die Todesdrohungen – die derben Beleidigungen («Ich ficke deine Familie») räumte er jedoch freimütig ein. Seine Begründung: «In emotionalen Momenten ist das bei uns Balkan-Leuten Standardsprache.»



Gesprächsstoff – der Podcast von Berner Zeitung und «Bund» Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Michael Bucher schreibt für das Ressort Bern von «Bund» und Berner Zeitung. Er berichtet schwerpunktmässig über Kriminalität, Polizeithemen und Gerichtsfälle. Mehr Infos @MichuBucher

Fehler gefunden?Jetzt melden.