Während des Berufsverkehrs am Montagmorgen fallen Dutzende Raketen und Bomben auf ukrainische Städte und bringen Zerstörung und Tod. Es dürfte die Vergeltung Moskaus für den Anschlag auf die Krim-Brücke sein.

Am Montagmorgen wurden mehrere Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und in mehreren anderen Städten gemeldet.

Foto: Leo Correa (AP/Keystone)