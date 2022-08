Historisches Klima- und Steuerpaket – Der wohl bedeutendste Tag in Bidens Präsidentschaft Nach holprigem Start im Weissen Haus feiert der Demokrat einen Erfolg nach dem anderen. Nun stimmt der Senat für ein historisches Klima-, Sozial- und Steuerpaket.

Christian Zaschke, New York

«Ich bin als Präsident angetreten, um dafür zu sorgen, dass die Regierung wieder für die arbeitenden Familien funktioniert, und das tut sie mit diesem Gesetz. Punkt.» – Joe Biden freut sich über die Senatsentscheidung. (Archivbild) Foto: Stefani Reynolds (AFP)

Brian Schatz weinte. Der demokratische Senator aus Hawaii konnte seine Tränen nicht zurückhalten, nachdem es seiner Partei am Sonntagnachmittag gelungen war, ein historisches Gesetz durch den Senat zu bringen. Auch Chuck Schumer, der Anführer der Demokraten im Senat, war den Tränen nahe, als er seinen Kolleginnen und Kollegen dafür dankte, dass sie nach endlosen, nach zähen und nach mehrmals fast gescheiterten Verhandlungen geschlossen für das «Inflation Reduction Act 2022» gestimmt hatten. Für Joe Biden könnte sich dieser Sonntag als der vielleicht wichtigste Tag seiner Präsidentschaft erweisen.

Erfolg für den Präsidenten US-Senat verabschiedet Bidens grosses Klima- und Sozialpaket Zwar muss das Gesetz noch durch das Repräsentantenhaus, doch das dürfte Formsache sein, da die Demokraten dort über eine stabile Mehrheit verfügen. Die Abstimmung wird für kommenden Freitag erwartet, anschliessend kann Biden das Gesetz unterschreiben und es tritt in Kraft.

Im Senat herrscht hingegen ein Patt von 50 zu 50 Stimmen, was bedeutete, dass eine einzelne abweichende Stimme das Projekt hätte verhindern können – und es gab zwei Mitglieder der demokratischen Fraktion, die sich wieder und wieder quergestellt hatten: Kyrsten Sinema aus Arizona und vor allem Joe Manchin aus West Virginia. Dieser sagte am Sonntag: «Dies ist ein gewaltiges Stück Gesetzgebung, und es ist ausgeglichen.» Mit ausgeglichen meinte er wohl: Es berücksichtigt auch seine Partikularinteressen.

Bei ihm kann sich Joe Biden bedanken: Chuck Schumer brachte Joe Manchin beim grossen Gesetzespaket an Bord. Foto: Jim Lo Scalzo (Keystone/EPA)

Das Gesetzespaket sieht die grössten Investitionen in den Klimaschutz in der Geschichte der USA vor, es soll die Kosten im Gesundheitswesen senken, es soll die Steuern für Grosskonzerne erhöhen (beziehungsweise in vielen Fällen dafür sorgen, dass sie überhaupt Steuern zahlen) und das Staatsdefizit senken. Chuck Schumer sprach vom wichtigsten Gesetz seit mindestens einem Jahrzehnt.

Paket wurde wieder und wieder verkleinert

Vor allem bei Schumer kann sich Biden bedanken, dass ihm dieser Coup gelungen ist. Noch vor gut einem Monat hatte Joe Manchin gesagt, er werde kein Gesetz unterstützen, dass die Steuern erhöht und in den Klimaschutz investiert. Er begründete das mit der hohen Inflation.

Einen ersten, noch weitaus ambitionierteren Entwurf des Gesetzes hatte Bidens Team bereits vor einem Jahr vorgelegt. Dieser sah zunächst Investitionen von bis zu 3,5 Billionen Dollar vor. Das war mit Manchin, dem wohl konservativsten Demokraten, nicht zu machen. Wieder und wieder verkleinerten Bidens Leute das Paket, und dennoch blieb Manchin der Mann, der stets verneinte. Bis vor einem Monat Chuck Schumer begann, mit Manchin zu reden.

Er stellte sich als einziger der demokratischen Senatorinnen und Senatoren lange quer, bis er Ende Juli überraschend doch mit dem Paket einverstanden war. Foto: Michael Reynolds (Keystone/EPA)

Geduldig prüfte er, welche Zugeständnisse Manchin genau brauchte. Dieser wollte zum Beispiel Investitionen auch in fossile Brennstoffe, weil er sich dadurch den Bau einer Gaspipeline in West Virginia erhofft. Ausserdem wollte Manchin staatliche Unterstützung für ehemalige Bergleute, von denen es in seinem Staat viele gibt.

Abo Klimapaket in den USA Der Störenfried ist plötzlich der Retter Schumer stimmte jeder Forderung zu. Ausserdem brachte er Manchin mit dem ehemaligen Finanzminister Larry Summers zusammen, der ihm laut eines Berichts des Magazins Politico ausführlich dargelegt haben soll, warum die neuen Ausgaben nicht zu mehr Inflation führten. Ende Juli sagte Manchin vollkommen überraschend, er sei an Bord.

«Es stehen auch Sachen im Gesetz, die mir nicht gefallen, aber das liegt in der Natur der Dinge, wenn wir ein Gesetz wollen, dem alle zustimmen können.» Brian Schatz, Senator aus Hawaii

Waren damit alle Probleme vom Tisch? Auftritt Kyrsten Sinema.

Die Senatorin aus Arizona hatte sich im Verlauf des Jahres öfter an die Seite Manchins gestellt. Nachdem dieser zugestimmt hatte, konnte sie es sich nicht verkneifen, noch ein paar persönliche Änderungen am Gesetz vorzunehmen. Sie verlangte zum Beispiel, dass eine strengere Besteuerung von reichen Investoren wie Hedgefonds-Managern zurückgenommen wird. Zudem setzte sie sich für eine niedrigere Unternehmenssteuer ein.

Sie wollte auch noch ein paar Anpassungen: Senatorin Kyrsten Sinema aus Arizona brachte die Demokraten nochmals ins Schwitzen. Foto: Michael Reynolds (Keystone/EPA)

Was sollten die demokratischen Verhandlungsführer tun? Sie stimmten zu. Brian Schatz, der so gerührte Senator aus Hawaii, sagte: «Es stehen auch Sachen im Gesetz, die mir nicht gefallen, aber das liegt in der Natur der Dinge, wenn wir ein Gesetz wollen, dem alle zustimmen können.»

Ältere Menschen entlasten

Mit «alle» meinte er: sämtliche Demokraten. Die republikanischen Senatorinnen und Senatoren stimmten geschlossen dagegen. Bei einem Patt von 50:50 im Senat entscheidet die Vizepräsidentin. So oblag es Kamala Harris am Sonntag nach einer Debatte, die sich seit Samstag über 19 Stunden hingezogen hatte, zu verkünden, dass das Gesetz nun seine Reise ins Repräsentantenhaus antreten könne. Joe Biden veröffentlichte daraufhin ein Statement: «Ich bin als Präsident angetreten, um dafür zu sorgen, dass die Regierung wieder für die arbeitenden Familien funktioniert, und das tut sie mit diesem Gesetz. Punkt.»

Im Kern stehen Investitionen von rund 370 Milliarden Dollar für den Klimaschutz. Bis Ende des Jahrzehnts sollen die Treibhausgasemissionen um 40 Prozent unter dem Stand von 2005 liegen. Über Steueranreize sollen Investitionen in Solar- und Windenergie gefördert werden. Zudem gibt es Programme, die beim Kauf von Elektroautos und energiesparenden Heiz- und Kühlsystemen helfen sollen. Besonders ältere Menschen sollen im Gesundheitssystem entlastet werden, indem ihre jährlichen Zuzahlungen bei 2000 Dollar gedeckelt werden.

Biden hofft auf Rückenwind vor den Zwischenwahlen

Für die Republikaner kritisierte Mike Crapo vom Finanzausschuss des Senats das Gesetz. Er sagte: «Es tut nichts, um die Wirtschaft aus der Stagnation und der Rezession zu bewegen.» Stattdessen beschere es eine «Armee an Steuerbeamten». Damit nahm er darauf Bezug, dass Biden rund 80 Milliarden Dollar in die Nationale Steuerbehörde investieren will, damit diese effektiver gegen Steuervermeider und vor allem Steuerbetrüger vorgehen kann.

Biden hat, nachdem seine Präsidentschaft äusserst holprig begann, in den vergangenen Wochen einige Erfolge erzielen können. Die Waffengesetze sind kürzlich (zumindest minimal) verschärft worden – das ist symbolisch wichtig. Er hat die Gesundheitsversorgung von Veteranen verbessert und Investitionen in die Herstellung von Computerchips sichergestellt. Zudem sinken die Benzinpreise seit Wochen. Auch die Tötung des Al-Qaida-Chefs Aiman al-Sawahiri durch amerikanische Geheimdienste verbucht das Weisse Haus als Erfolg für Biden. Nun also das Inflation Reduction Act, seine mit Abstand wichtigste Errungenschaft.

Bidens Hoffnung dürfte zum einen sein, dass diese Erfolge ihn als Präsidenten erscheinen lassen, der tatsächlich etwas bewirkt, und zum anderen, dass sie seiner Partei mit Blick auf die Kongresswahlen im November Rückenwind verleihen. Sollten die Demokraten bei diesen Wahlen eine oder gar beide Kammern des Kongresses verlieren, dürfte dieses jüngste Gesetz einerseits das grösste, andererseits aber auch das letzte bedeutsame sein, dass sie bis zu den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 verabschieden.



Fehler gefunden?Jetzt melden.