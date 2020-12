Wir werden auch in Zukunft Wintersport mit Schnee haben. Die Basis für unsere Gäste sind und bleiben perfekte Pisten.

«Wir sind bereit für die Zukunft», sagten Sie in Ihrer Festrede. Gilt das auch für eine Zukunft mit weniger oder gar keinem Schnee?

Sie bleiben also bei einer Ihrer früheren Aussagen: Um den Klimawandel herrscht eine «mediale Panikmache»?

Mit viel oder wenig Schnee: Skifahren nimmt an Popularität laufend ab. Wie weit kann das mit neuen Potenzialen in Osteuropa und in Asien wettgemacht werden?

Der Rückgang in Europa kann bestimmt mit Osteuropa und Asien kompensiert werden. Ich denke, dass in der jetzigen Zeit die Leute sich nach Aktivitäten im Schnee an der frischen Luft sehnen.