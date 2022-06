Was haben Sie mit dem Emmental vor: Wollen Sie es unter Schutz stellen oder wirtschaftlich voranbringen?

Ich will ein Käseglocken-Denken vermeiden. Der Gedanke, dass man eine Region so erhalten will, wie man sie sich in den eigenen Träumen und Sehnsüchten vorstellt, kommt ja meistens von aussen. Es ist wichtig, die Stärken des Emmentals zu erhalten, aber wir müssen es auch weiterentwickeln. Auch gesellschaftlich.