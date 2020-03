Ehemaliger Landgasthof – Der Wilde Mann von Wynigen Das steinerne Haus neben der Kirche Wynigen wurde vor 225 Jahren erbaut. Fritz Schürch hat die Geschichte des Gasthofs zum Wilden Mann und jene seiner Familie in einem Buch dokumentiert. Urs Egli

Fritz Schürch steht vor jenem Haus, in dem er aufgewachsen ist – die ehemalige Wirtschaft zum Wilden Mann in Wynigen. Foto: Franziska Rothenbühler

Wach sind die Erinnerungen von Fritz Schürch an seine Jugendzeit im Haus zum Wilden Mann in Wynigen. Zusammen mit fünf älteren Geschwistern ist der 1954 Geborene im früheren Wirtshaus neben der Kirche aufgewachsen. Nach dem Tod seines Vaters Rudolf im Jahr 2006 stand der als schützenswert eingestufte Spätbarockbau bis zu dessen Verkauf leer. Bei der Hausräumung stiessen Fritz Schürch und sein Bruder Tobias auf viele historische Objekte und Dokumente wie etwa Kaufverträge sowie Notizen, in denen ihr Vater die Geschichte der Familie und des Wirtshauses zum Wilden Mann aufgearbeitet hatte. Ein grosser Fundus, den der inzwischen pensionierte Lehrer dazu nutzen wollte, ein reich illustriertes «Erinnerungsbuch der Familie Schürch» zu verfassen und herauszugeben. Jetzt liegt das 88-seitige Werk vor.