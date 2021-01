Wacker Thun – Der Wiederauftakt erfolgt später Die Berner Oberländer Handballer wären am Samstag in die zweite Saisonhälfte gestartet. Die Partie gegen Basel wurde verschoben – nein, nicht wegen Corona. Adrian Horn

Der bisher letzte Auftritt: Lukas von Deschwanden und Wacker Thun spielten zwei Tage vor Weihnachten daheim gegen GC. Foto: Patric Spahni

Wackers Begegnung mit dem RTV Basel wird ein drittes Mal angesetzt. Verschoben werden musste der Match im Dezember, nachdem Thuner positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Nachgeholt wird das Spiel nun doch nicht am bevorstehenden Samstag. Die Clubs einigten sich darauf, einen neuen Termin zu suchen, und wurden im 6. März fündig.

Die Schweizer Nationalmannschaft stand am Sonntag an der WM in Ägypten im Einsatz; die Pause hätte für Nicolas Raemy, einen der Schlüsselspieler der Berner Oberländer, nach der Heimreise bloss ein paar Tage betragen. Das nennen zumindest die Nordwestschweizer als Grund. Als Heimclub kommunizierten sie die Spielverschiebung.

So beginnt die zweite Saisonhälfte für Martin Rubins Team erst am Donnerstag, 4. Februar, und zwar mit einem Auswärtsspiel gegen Kriens.