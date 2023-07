Ein heftiger Sturm wütete am Montag in La Chaux-de-Fonds.

Was ist in La Chaux-de-Fonds heute Mittag genau passiert?

Noch ist nicht ganz klar ersichtlich, welches Phänomen zu diesen hohen Windgeschwindigkeiten beitrug. Wir hatten sehr starke Windböen von bis zu 217 Kilometern pro Stunde. Dieser Wert muss aber zuerst noch überprüft werden. Bei solch hohen Geschwindigkeiten kann es sich um einen Downburst handeln. Solche Gewitterfallböen können sehr hohe Geschwindigkeiten von über 150 Kilometern pro Stunde erreichen, im Extremfall bis 200 Kilometer pro Stunde. Dies passiert wegen der Niederschlagsabkühlung: Dadurch wird die Luft sehr kalt und fällt hinunter in Bodennähe, wo sie Windschäden wie entwurzelte Bäume und abgedeckte Dächer verursacht.



Es kann aber auch ein Tornado gewesen sein. Ein Tornado ist ein rotierender Aufwindbereich, in dem die Windgeschwindigkeit extrem hoch sein kann. Der Durchmesser ist meist nicht sehr gross. In ihnen können Geschwindigkeiten von bis zu 400 Kilometern pro Stunde auftreten. Das ist dann nicht mehr messbar. Die Schäden sind verheerend: Autos und Häuser werden vollständig zerstört. Es gibt in der Schweiz Gebiete, in welchen hin und wieder Tornados auftreten. Da ist zum Beispiel der Jura, hauptsächlich bekannt ist das Vallée de Joux, wo wir am 19. August 1890 einen schweren Tornado hatten. 81 Jahre später, im Jahr 1971 traf erneut ein schwerer Sturm das Gebiet.



Im Falle von La Chaux-de-Fonds können wir momentan noch nicht genau sagen, um welches Phänomen es sich handelte. Es hat sehr heftig geregnet. Man sah keinen Aufwindschlauch. Es kann sich um einen Tornado gehandelt haben, wahrscheinlicher ist aber ein Downburst, eine Gewitterfallböe.